В Украину ворвется воздух арктического происхождения: синоптик предупредила о похолодании. Карта

В четверг, 31 октября, и пятницу, 1 ноября, украинцы еще смогут наслаждаться теплой погодой. Однако уже в конце недели в Украину поступит арктический воздух, что приведет к значительному похолоданию.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что октябрь в Украине отметился благоприятными погодными условиями, сохранявшимися до последних дней месяца.

"Даже сегодня, 31 октября, уже много и +12, и +14, и даже +16 градусов. А мы идем дальше и встречаем завтра ноябрь. Первое его число, чтобы нас сразу не травмировать резким переходом на другую погоду, еще порадует теплом", – отметила синоптика.

В пятницу, 1 ноября, в Украине прогнозируется температура +12+16 градусов, в Черниговской и Сумской областях – +9+13 градусов, а в Одесской и Черновицкой областях местами достигнет +18+20 градусов.

Дожди 1 ноября в большинстве регионов маловероятны. Однако ноябрь принесет с собой сильный ветер, что станет знаком перехода к более поздней осени. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых значений – 15-20 метров в секунду.

В Киеве 1 ноября будет ветрено, без осадков, но еще тепло – днем до +12+14 градусов.

В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения, что приведет к похолоданию. 2 ноября теплая погода еще сохранится на юге, но уже в воскресенье температура воздуха там тоже заметно снизится.

"В сочетании с сильным ветром, который будет гулять по Украине на выходных, будет некомфортно, одевайтесь теплее и плотнее", – добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что в начале ноября почти по всей территории Украины пройдут дожди, а в некоторых областях ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют значительное понижение температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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