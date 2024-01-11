В Украину снова ворвутся сильные морозы: синоптики рассказали, где ударит до минус 14. Карта

После непродолжительного потепления в Украину в ближайшие дни вновь ворвутся сильные морозы. В некоторых областях нашей страны температура опустится до -14, а в ночное время мороз усилится вплоть до -20 градусов.

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В большинстве областей до конца текущей недели синоптики прогнозируют снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 12 января, морозная погода будет по всей Украину. Даже на юге нашей страны дневная температура опустится до -6 градусов. Самые сильные морозы синоптики прогнозируют на северо-востоке страны.

Ночью температура может опуститься до -14. В течение дня на севере, востоке и на западе Украины будет от 8 до 10 градусов ниже нуля.

В Киеве в этот день будет переменная облачность. В ночное и дневное время суток температура будет колебаться от 8 до 10 градусов мороза.

В субботу, 13 января, морозы усилятся. Более того, в большинстве областей синоптики прогнозируют снег. Только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет переменная облачность.

Самая низкая температура ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. Ночью в этой части страны температура опустится до -19. В течение дня ожидается 11-13 градусов мороза.

На западе Украины ночью прогнозируется около 10 градусов мороза. В течение дня будет -4…-2 градуса. В южных регионах ночная температура опустится до -11 градусов. Днем столбики термометров покажут -3…-1.

Во воскресенье, 14 января, мороз еще больше усилится на северо-востоке Украины. В Сумской и Харьковской областях ночью температура опустится до -20 градусов. Днем ожидается -9…-7 градусов.

В большинстве областей в этот день будет идти снег. Только в Одесской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях будет преобладать переменная облачность.

На западе и на юге Украины дневная температура местами поднимется до +1 градуса. Однако ночью сохранятся сильные морозы до -8 градусов.

В столице в ночь на 14 января также будет холодно. Столбики термометров опустятся до -13 градусов, а днем ожидается от -3 до -1 градуса. В течение суток в Киеве возможен снег.

Напомним, вместе с сильными морозами во многих областях Украины прошли снегопады. Из-за обильных осадков движение транспорта на многих трассах было парализовано.

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