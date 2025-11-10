В Украину придет циклон Niksala: синоптик рассказала, каких 'сюрпризов' ждать. Карта

Во вторник, 11 ноября, по всей территории Украины ожидается преимущественно дождливая погода. В то же время в отдельных регионах столбики термометров вырастут до +17 градусов тепла из-за прихода циклона Niksala.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко. По ее словам, дожди укроют центральные и северо-восточные области Украины.

"Циклон с юго-запада Европы по имени Niksala завтра придет в Украину. Точнее, прискачет, потому что он - молодой, активный, хочет себя показать. И покажет дождями!", — говорится в сообщении.

Прогноз от Наталки Диденко на 11 ноября

По словам синоптика, в течение завтрашнего дня дожди, которые принесет циклон, будут идти в большинстве областей. Дождевые воздушные массы будут двигаться с юго-запада на северо-восток Украины.

Температура воздуха во вторник снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей. Ожидается около +6...+10 градусов, на востоке +10...+13 градусов, в южной части (в Крыму) +13...+17 градусов.

Погода в Киеве на 11 ноября

В столице 11 ноября ожидаются значительные дожди, информирует Диденко. Добавляется, что погода станет прохладной: максимальная температура воздуха в течение дня в Киеве только +7...+9 градусов.

"Поэтому завтра одевайтесь теплее, зонты или дождевики, и также где-то рядом таблетки от головы или артериального давления", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве, где в течение трех месяцев было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя зима может стать одной из самых холодных за последние десятилетия из-за сильных морозов, значительных снегопадов и затяжного похолодания во второй половине сезона.

