В Украине ударят морозы до 9 градусов, снег: синоптики дали детальный прогноз на среду. Карта

В среду, 21 февраля, погода в Украине останется почти без изменений. Однако в некоторых регионах завтра возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко. Так, осадки ожидаются на севере и западе страны, а также частично дожди коснутся Харьковщины, Черкасщины, Полтавщины и Винницкой области. В остальных регионах Украины осадков не предполагается.

Ночью будет холодно, температура будет колебаться от +2 до -5 градусов, на востоке страны возможны показатели от -6 до -9 градусов, а на западе и юге ожидается небольшое повышение температуры до плюсовых отметок.

В течение дня в среду ожидается теплая погода, температура воздуха будет колебаться в пределах +2 до +6 градусов, на юге и западе страны от +4 до +9 градусов, а на востоке от 0 до +3 градусов.

В Киеве завтра будет облачно и влажно. Ночью температура составит около нуля, а днем ожидается потепление до +5 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупредили, что в Украину в ближайшие дни вернутся морозы и дождь с мокрым снегом. Погода будет преимущественно облачной, однако будут и прояснения.

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