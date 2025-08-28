В Украине создадут единый центр трофеев: Шмыгаль раскрыл детали

Министерство обороны создает единый центр трофеев, в котором военные инженеры и эксперты будут исследовать образцы захваченной российской техники и оружия. Об этом 28 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве во время мероприятия "Решающие инновации. Следующие шаги Украины в технологической войне".

Информацию распространило агентство Укринформ. По словам Шмыгаля, в центре трофеев каждый образец техники будут изучать без посредников и риска попадания на "черный рынок".

"Открываем полигоны для дронов, для РЭБ, для роботов, для ракет. Это уникальная возможность для адаптации к быстрым изменениям на линии фронта. Формируем базу документации от советских чертежей до современных украинских наработок", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что украинские оружейники получат доступ к ранее закрытой советской технической документации. Это, по его словам, поможет инженерам избегать лишней траты времени и быстрее находить решения, которые уже когда-то были разработаны.

Анализ и полигоны

Заместитель министра обороны Юрий Мироненко пояснил, что в лабораториях нового центра трофеев украинские специалисты смогут оперативно исследовать вражеские технологии – от антенн и средств связи до взрывчатки. По его словам, это позволит быстрее создавать средства противодействия.

Мироненко также пообещал разработчикам ускорить открытие полигона, который будет работать круглосуточно, а также оптимизировать процесс кодификации военной техники.

Какие планы у Минобороны

Как писал OBOZ.UA, еще в начале августа новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль презентовал основные задачи Минобороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию. В приоритетах Минобороны – наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, цифровизация и улучшение управления оборонными ресурсами.

Среди ключевых задач на ближайшие полгода первым глава министерства назвал увеличение закупок украинского оружия до 50%.

