В Украине приняли закон в защиту адвокатов от травли – эксперт Сергей Лямец объяснил, почему это важно для прав человека

Верховная Рада сделала шаг к усилению гарантий права на защиту – депутаты приняли закон, запрещающий отождествлять адвоката с его клиентом. Теперь за публичные действия, которые привели к угрозам или вреду адвокату, предусмотрен административный штраф в размере от 3400 до 5100 грн. Документ уже поддержало конституционное большинство в парламенте, и он ожидает подписи Президента.

По словам журналиста Сергея Лямца, этот закон является критически важным шагом в сфере прав человека. Ведь безопасность адвокатов напрямую связана с правом каждого гражданина на справедливый суд.

"Защищенный адвокат – это защищенные права каждого из нас. Закон не ограничивает свободу слова, а проводит границу между критикой и подстрекательством к расправе", – отметил он в своей колонке.

Он также приводит факты, когда отождествление адвокатов с клиентами в Украине становится все более опасным явлением. "В общественном сознании адвокат, который берется защищать подозреваемого в государственной измене или коррупции, часто автоматически воспринимается как "сообщник". Это приводит к угрозам, нападениям и даже убийствам", - отмечает эксперт.

Лямец также акцентирует на данных правозащитников, по которым количество зафиксированных случаев отождествления адвокатов с клиентами только растет: "если в 2022 году их было 13, то в 2024 – уже 28, а только за первое полугодие 2025 - 32. Большинство таких инцидентов остаются безнаказанными"

В колонке также упоминается европейский опыт по защите прав адвокатов из-за роста в последнее время количества нападений на представителей профессии не только в Украине. Речь идет о принятии Советом Европы первой международной Конвенции о защите адвокатской профессии в марте этого года.

"Документ уже подписали 18 стран, и Украина заявила о намерении присоединиться. Конвенция прямо запрещает отождествлять адвоката с клиентом и устанавливает баланс между защитой прав юристов и свободой слова" - резюмирует эксперт.

По словам юристов, приведенным в авторском блоге, принятый закон не дает адвокатам иммунитета от критики или наказания за собственные проступки. Он лишь вводит ответственность за публичную травлю и угрозы, которые подрывают саму возможность осуществлять правосудие.

Эксперт отмечает, что подписание закона Президентом станет сигналом международным партнерам о приверженности Украины европейским стандартам и принципу верховенства права.