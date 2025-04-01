В Украине расширили водительские права мопедов и мотоциклов: что разрешено

Кабинет министров Украины во вторник, 1 апреля, внес изменения в Правил дорожного движения. Теперь мопедам и мотоциклам разрешен проезд полосами для движения маршрутных транспортных средств.

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Об этом сообщили представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук и народный депутат Алексей Гончаренко. "Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам проезд на полосах движения маршрутных транспортных средств", – написал парламентарий.

По словам Тараса Мельничука, правительство внесло изменения в Правила дорожного движения.

В частности, теперь предоставлено право проезда по мопедам и мотоциклам полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку.

Исключение составляют мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски, трехколесные транспортные средства.

Соответственно, уточнено содержание информационно-указательных знаков 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" и 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", информировал Мельничук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе планируют ужесточить правила дорожного движения. Жестким нарушителям могут запретить водить авто по всей Европе, даже если водительское удостоверение было выдано не в той стране ЕС, где было совершено нарушение.

А в Украине в ряде регионов с 24 марта заработали новые комплексы автофиксации нарушений ПДД. 36 из них установили в новых местах, а четыре возобновили работу.

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