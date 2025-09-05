В Украине хотят запретить книги на русском языке: какие издания уже убрали из библиотек и что будет с электронной продукцией

Электронная петиция № 41/008213-25эп "Об ограничении печати, распространении и продвижении русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине" набрала необходимое количество голосов (на эту процедуру дается три месяца, в течение которых надо заручиться минимум 25 тыс. подписей). Теперь до 11 сентября Кабинет министров должен рассмотреть петицию и дать на нее ответ.

О том, какая сейчас ситуация в Украине с книгами на русском языке, рассказывает OBOZ.UA.

История книжных запретов

Скажем прямо, если говорить о печатной книжной продукции на русском языке, то в общественных местах, то есть в публичных библиотеках, чувствует она себя крайне неважно. Если дома на книжных полках можно держать все что угодно, от Пушкина до Булгакова, то библиотеки (обычные, а не научные или специализированные) – давно не место для книг на русском языке.

Российская и русскоязычная художественная литература медленно, но уверенно покидает полки украинских библиотек. Причем исчезают не только книги современных российских писателей, поддержавших агрессию против Украины, но и произведения тех, кто писал еще в советский период и раньше.

Запрет книг российских писателей в Украине начинался точечно. Речь шла только об определенных изданиях. Так, еще 11 августа 2015 года на сайте Государственной фискальной службы появился перечень российских изданий, запрещенных для ввоза и распространения в нашей стране (это было симметричным ответом на действия российских властей, которые с 2010 года регулярно закрывали Библиотеку украинской литературы в Москве).

В списке было 38 книг. Из них, к примеру, по две – писателя-фантаста Федора Березина (который в 2014 году был замполитом у террориста Гиркина-Стрелкова) и идеолога "русского мира" Александра Дугина. По одной – писателя Эдуарда Лимонова, экономиста Сергея Глазьева и журналиста Сергея Доренко.

В 2017 году список запрещенных в Украине книг российского происхождения составлял уже 74 наименования.

От книг – к конкретным авторам

После начала полномасштабной войны РФ против Украины в нашей стране начали запрещать не конкретные книги, а определенных авторов.

"Еще в конце 2022 года Министерство культуры разослало во все библиотеки список российских и русскоязычных писателей, которые публично поддержали агрессию против Украины. Это, собственно, не закон, требующий убрать книги этих авторов, – только рекомендация. Но насколько я знаю, книг этих писателей на полках украинских библиотек уже давно нет", – рассказывают OBOZ.UA в отделе обслуживания читателей библиотеки им. П. Тычины.

Сейчас в рекомендованном списке Министерства культуры (в смысле – чего не рекомендуют держать в библиотеках) около 40 российских авторов. Среди них, например, писатели и пропагандисты Захар Прилепин и Юрий Поляков, автор детективов Андрей Константинов, фантасты Вадим Панов и Сергей Лукьяненко. И в украинских библиотеках их книг уже действительно нет.

"Книги определенных российских авторов мы давно убрали с полок, и они находятся, условно говоря, в спецхранилище. То есть в отдельной комнате, где у нас находятся книги, которые не пользуются частым спросом. И книги этих писателей постепенно списываются – просто так их сразу не выбросишь, нужны соответствующие акты списания. А куда списываются? Да, в макулатуру!" – говорит OBOZ.UA библиотекарь Татьяна Николаевна.

Во многих библиотеках нет уже даже сказок на русском языке.

"Недавно кто-то принес целый ящик сказок (нам часто люди книги просто так дарят), так мы их в подсобку поставили. Потом увезут", – рассказывает OBOZ.UA сотрудница детской библиотеки Лидия Павловна.

Кто не увидит – не узнает

Произведения писателей, изданные еще в советские времена на русском, проходят своеобразную "ротацию". Книги стареют, их списывают, а издают уже заново на украинском языке. Это касается не только, например, Дюма, но и русских писателей. И те же сказки. Впрочем, тут также есть нюансы.

"Даже если российские авторы в Украине не запрещены, то шансы у их книг появиться в украинских библиотеках практически нулевые. Ведь если книга – российского издательства, то в Украину она точно уже не попадет. А украинские издательства, насколько я знаю, вообще стараются не печатать на русском языке (и вообще все, что издавалось при "совке" и с ним связано). Даже тех же Стругацких. Когда-нибудь, через несколько поколений, если будет интерес – возможно. А пока наши издательства скорее Оруэлла или Саймака напечатают: похожие жанры со Стругацкими. А украинские писатели, когда-то издававшиеся на русском, все свои книги давно уже перевели на родной язык", – говорит OBOZ.UA совладелец книжного магазина Сергей Овчаренко.

По его мнению, запрещать книги российских авторов, выступающих за войну с Украиной, необходимо.

"Ведь изданная книга – это, по сути, материализация нематериальной вещи, ее увековечивание. Лет на 40-50, ну сколько там физически книга проживет. Те, кто захочет прочитать, найдет это и в интернете. А тот, кто не знает, не увидит, что такое есть – даже не заинтересуется", – говорит Сергей Овчаренко.

Тут стоит отметить, что авторы петиции, требуя ограничения российской книжной продукции не только печатной, но и электронной, немного погорячились. Как можно запретить человеку взять и скачать себе из интернета любую книгу в любом электронном формате – совершенно непонятно.

Кстати, в случае принятия петиции могут возникнуть вопросы насчет законности ее исполнения. Те авторы, что запрещены, – понятно. Но всю русскоязычную литературу?

"Я полностью понимаю эмоции людей, которые поддерживают эту петицию. Распространение русскоязычной книжной продукции в условиях войны – это вызов нашей культурной безопасности. Но мы не можем нарушать Конституцию Украины, которая гарантирует право на свободное использование языков нацменьшинств", – говорит, комментируя петицию, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Интересно, что по состоянию на 26 августа (два дня до завершения сбора подписей) петиция "Об ограничении печати, распространении и продвижении русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине" набрала около 18 тысяч голосов – 71% необходимого. Но ровно к назначенному сроку, 28 августа, за петицию проголосовали уже 25 529 человек. То есть за два дня добрали 30% недостающих голосов!