'В Украине формируется традиция осознания генезиса': режиссер Влад Троицкий дал интервью для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Культура и искусство – это мощное оружие, ведь именно они формируют общество и создают мифы, которые объединяют государство и людей. О том, как выстраивается украинский миф и как искусство может противостоять информационным манипуляциям Влад Троицкий рассказал во время публичного мероприятия в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Влад Троицкий - театральный режиссер, основатель театра "ДАХ" и фестиваля GOGOLFEST, лидер музыкальных проектов Dakh Daughters, DakhaBrakha и Nova Opera.

Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора. Прочитать ее можно по ссылке.

Интервью с Владом Троицким модерировала Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. Полную версию беседы смотрите по ссылке.

По мнению Влада Троицкого, Украине очень нужен украинский миф победителя, и основа для него есть, ведь сейчас немало героев, которые создают историю победы.

"Мир не любит жертв и несчастных. Неважно – победитель ты или нет, главное, что ты – герой. Те же триста спартанцев проиграли свою битву, но с точки зрения мифа они победители", – говорит Влад Троицкий.

Украинцев десятилетиями учили "не помнить" собственную историю. По словам режиссера, у нас только сейчас начинает выстраиваться традиция осознания генезиса. Это происходит несмотря на все манипуляции и ИПСО. Один из методов противодействия предлагает искусство.

"В ближайшее время мы запускаем "Антидот" – движение, которое будет иметь много направлений. Его главная задача – предоставить обществу прививку против манипуляций через искусство. Оно всегда касается эмоций, а потому этот опыт точно запоминается", – подчеркивает Влад Троицкий.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою – на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800509001.