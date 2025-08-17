В центре Кривого Рога подростки при людях стреляли из пневмата по животным. Фото

В Кривом Роге группа подростков 16 августа среди белого дня устроила стрельбу из пневматического пистолета. Несовершеннолетние стреляли по уличным животным и птицам.

Горожане призывают найти и наказать тех, кто ради развлечения подвергал жизнь беззащитных животных опасности. Подробности сообщает местное издание "Відомо".

По данным журналистов, вопиющий случай произошел 16 августа в 95 квартале. Пятеро парней по очереди стреляли по птицам и животным из пневматического пистолета. Делали они это в людном месте посреди толпы прохожих. Присутствие многочисленных свидетелей несовершеннолетних нисколько не смущало

"Криворожане бьют тревогу и призывают правоохранительные органы обратить внимание на произошедшее событие. А также просят полицейских найти и наказать тех, кто угрожает жизни беззащитных животных", – указано в материале.

Журналисты также напомнили, что в Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность.

В частности, административная ответственность грозит за издевательство над животными, причинившее им физическую боль, страдания, но не повлекшее телесных повреждений, увечья или гибели, а также за оставление животных на произвол судьбы и другие нарушения правил содержания, обращения или транспортировки животных.

Ответственность за такие действия предусматривает наложение штрафа от 3 400 грн до 5 100 грн с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

