В Тернополе в магазине над головами покупателей повесили дрон: "элемент декора" возмутил сеть. Фото

В Тернополе в одном из продуктовых магазинов над стеллажами с товаром повесили российский дрон. БПЛА прикрепили в качестве "украшения" под потолком, прямо над головами покупателей.

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Впрочем, пользователи не оценили такой "декор" и требуют немедленно его убрать. Фото необычного декоративного элемента опубликовали в соцсети Threads.

Что известно

Название магазина, происхождение беспилотника и обстоятельства его размещения не указаны. Однако пользователей сети возмутило такое решение во время полномасштабной войны, когда подобные дроны атакуют города и приносят смерть. В комментариях люди указывают на неуместность этого "элемента декора" и подчеркивают, что это опасно как для жизни, так и для психики.

"Это такой кринж, не вижу в этом ничего хорошего!!! Это убийца, еще бы рядом кусок ракеты повесили", "Никто, видимо, не подумал, что есть люди с ПТСР, у которых шахид убил друга или близкого человека", "Я из Запорожья, увидев это, у меня, скорее всего, случился бы приступ паники. Люди не умеют думать", "Для людей, которые видят такое над головой, это повторная травматизация", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Тернополе 13-летний мальчик упал с электросамоката и получил тяжелые травмы. Несмотря на помощь медиков, по дороге в больницу ребенок умер.

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