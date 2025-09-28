В Тернополе мужчина сбил на авто двух военных, которые хотели проверить документы

Вечером в субботу, 27 сентября, в Тернополе мужчина сбил на авто двух военнослужащих. Они пытались проверить у него военно-учетные документы.

Показать документы водитель отказался, после чего начал движение: военные с травмами госпитализированы. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Что известно

Инцидент произошел вечером в субботу на улице Иванны Блажкевич: сообщение о нем поступило в Тернопольское районное управление полиции около 19:30.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух военнослужащих.

"По предварительной информации, во время отработки военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал движение, в результате чего двое военных получили травмы", – говорится в сообщении.

После этого в ход событий вмешался еще один военный. Он применил устройство для отстрела резиновых пуль и произвел выстрел в колесо автомобиля.

"В результате этого (стрельбы по колесу авто. – Ред.) никто не пострадал", – констатировали правоохранители.

Пострадавших военных доставили в больницу.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований", – отметили в полиции региона.

