В СССР боялись микроволновок: почему все думали, что они запрещены

Сегодня большинство людей не могут представить себе комфортную жизнь без бытовой техники, например, без пылесоса или микроволновки. Однако в СССР отношение к некоторым приборам было совсем другим.

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Существует даже миф о том, что микроволновые печи в СССР считались опасными и были запрещены. О том, правдив ли он, рассказывает OBOZ.UA.

Первые советские данные о приборах, похожих на современные микроволновки, появились 13 июня 1941 в газете "Труд". Там была описана установка, которая использовала токи ультравысокой частоты для обработки мясных продуктов. Однако в серийное производство ее так и не запустили, ведь началась Вторая мировая война.

В конце 70-х и в 80-х в Советском Союзе все же начали производить микроволновые печи. Тогда они стоили около 300 рублей.

Миф о запрете микроволновок

В сети можно встретить информацию о том, что в 1976 году в СССР запретили микроволновки. Вроде бы это произошло из-за того, что советские ученые выяснили, что микроволновое облучение приводит к распаду молекулярной структуры продуктов и образует канцерогенные вещества. А это, как следствие, наносит человеку и всему его потомству непоправимый вред.

Это все вызывало опасения в обществе, однако на самом деле подобные обвинения в сторону бытовой техники не были оправдаными. А появился этот миф только за неимением информации и вследствие того, что в союзе подобных электроприборов было невероятно мало и стоили они очень дорого.

К примеру, в 1989 году печка "Электроника СП-18" стоила 350 рублей, а средняя зарплата была 263 рубля. В конце концов, из-за дефицита, бедности и неосведомленности и появился миф об "опасных микроволновках, которые пришлось запретить".

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