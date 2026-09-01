В сентябре эти знаки зодиака могут сменить работу

Если после летнего отдыха вас раздражают те же встречи, неудачные задания или отсутствие перспектив, значит, проблема не в усталости или сложной адаптации. В сентябре некоторые знаки зодиака задумаются о смене работы. Они будут склонны сравнивать свои ожидания и вознаграждение, которое получают.

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Для Овнов, Близнецов, Скорпионов и Козерогов первый месяц осени может стать серьезным испытанием в профессиональной сфере, пишет Glamour. Кто-то обновит свое резюме, кто-то поговорит с начальником, а кто-то признается себе, что хочет занимать другую должность. Подробнее читайте в гороскопе.

Овен

Овен может устать ждать, пока что-то наконец произойдет. Вы довольны, когда чувствуете движение и видите вознаграждение за свои усилия. Ваше терпение может иссякнуть, если проект постоянно останавливается, повышения не происходит, а новые задачи приносят мало денег. Однако прежде чем увольняться, получите конкретику. Поговорите со своим руководителем, и вы поймете для себя, стоит ли здесь оставаться. Если ответы снова будут общими, вы можете начать искать другие варианты. Вы осознаете, что у вас есть выбор.

Близнецы

Близнецы могут обнаружить, что им просто скучно. Смена работы не всегда обусловлена конфликтом, плохим начальником или низкой зарплатой. У вас может быть все хорошо, но вам это неинтересно и однообразно. Однако прежде чем начинать просматривать объявления о вакансиях, узнайте, можете ли вы на текущей работе заняться чем-то новым – сменить проекты, взять на себя другие обязанности или освоить интересующий вас навык. Если нет, то сентябрь идеально подходит для поиска новой работы. Вы можете посмотреть, есть ли вакансия, которая лучше соответствует вашим требованиям.

Скорпион

Скорпион может перестать терпеть неприятную атмосферу на работе. Хорошая зарплата, интересный проект или перспектива повышения по службе компенсируют сложную обстановку, но это не может длиться долго. Если конфликты, офисная политика или необходимость отстаивать свои границы вызывают стресс, то Скорпионы могут задуматься о своих профессиональных выгодах и потерях. Стоит помнить, что не каждая сложная ситуация требует увольнения, однако ваша цена может оказаться слишком высокой.

Козерог

Козерог может задаться вопросом, ведет ли эта работа к его цели. Временное недовольство для вас обычно не является поводом для карьерных перемен. Однако в сентябре вы будете заинтересованы в долгосрочной перспективе. Если в течение длительного времени вы не видите следующего шага или чувствуете профессиональный застой, у вас может появиться желание перемен. Вы можете начать с изучения рынка труда и общения на эту тему. "Нарисуйте" полную картину, чтобы отличить временную усталость от настоятельной потребности найти новое направление.

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