В результате атаки ГУР российский провайдер получил более 66 млн убытков: появились подробности

Главное управление разведки МО Украины осуществило атаку на один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком". В результате сеть получила более 66 миллионов убытков.

Об этом OBOZ.UA проинформировали собственные источники. Сетевые ресурсы этого провайдера активно использовали российские силовые структуры для ведения агрессивных действий против Украины.

"Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" обеднел сразу на 66 миллионов рублей в результате спецоперации киберкорпуса ГУР МО", – говорится в сообщении.

Компания признала факт утечки персональной информации пользователей

Об успешной операции ГУР стало известно из заявления, которое провайдер подал в российскую полицию после кибератаки.

Украинская разведка сообщила, что компания сама оценила свои убытки в 66 миллионов рублей и подтвердила утечку персональных данных пользователей в результате действий ГУР Минобороны Украины.

"В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство. Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также вероятно придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных – еще до 15 миллионов рублей", – указано в сообщении.

Атака на сеть является не первой

В ведомстве напомнили, что киберспециалисты ГУР еще летом, в день России, осуществили атаку на инфраструктуру "Орион Телеком", в результате чего деятельность провайдера была полностью парализована.

Тогда, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана, где атакованный провайдер был единственным поставщиком интернета. В тот же день жители Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана массово жаловались в местных пабликах на отсутствие интернета и телевидения.

В украинской разведке отметили, что "сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины".

Напомним, недавно киберспециалисты ГУР парализовали национальную банковскую систему быстрых плате жей быстрых платежей в России. Как следствие, россияне не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи. Ориентировочные экономические убытки по результатам проведенной атаки DDOS на платежную систему СБП составляют до 30 млн долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за проведения незаконных выборов на ВОТ Украины киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК в так называемый единый день голосования 14 сентября 2025 года.

