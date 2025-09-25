Хакеры ГУР парализовали работу российской платежной системы: появились подробности операции

Киберспециалисты Главного управления разведки парализовали национальную банковскую систему быстрых платежей в России. В результате успешной операции россияне не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи.

Видео дня

Целью специалистов стала платежная система СБП, которую россияне активно используют для переводов средств на российские "благотворительные и волонтерские организации", поддерживающие войну против Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в разведке.

Подробности спецоперации

В результате атаки DDOS на платежную систему и провайдера "ТрансТелеКом" многие жители страны-агрессора не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи.

После кибератаки в соцсетях Екатеринбурга появились массовые жалобы на невозможность онлайн-оплаты за проезд в городском транспорте или расчетов на АЗС. Кибератака также оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч абонентов локальных провайдеров во многих регионах России.

Ориентировочные экономические убытки по результатам проведенной DDOS атаки на платежную систему СБП составляют до 30 млн долларов США.

Что предшествовало

С начала полномасштабной войны киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели много масштабных кибератак на российскую инфраструктуру и серверы на оккупированных территориях. Среди целей были сетевая инфраструктура "Газпрома", "правительственные" серверы в Крыму и логистические компании, обслуживающие российскую военную технику.

Эти атаки приводили к уничтожению данных, параличу информационных систем и получению доступа к важной документации. Кроме того, ГУР совместно с хакерами атаковали веб-ресурсы, связанные с военными и гражданскими учреждениями в России, включая те, что участвуют в производстве дронов.

Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки повторно взломали серверы оккупационных властей в Крыму. В результате успешно проведенной операции разведчики получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за проведения незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили масштабную атаку на ресурсы российской ЦИК. Это произошло в так называемый единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!