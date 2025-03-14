В популярном среди украинцев креме для лица от L'Oreal нет опасных канцерогенов – заявление компании

Недавно компания L'Oreal SA отозвала партию крема L’Oreal La Roche-Posay Effaclar Duo Acne Spot Treatment с бензоил пероксидом, что подняло шум среди украинских пользователей продукции. Однако их переживания бесполезны, поскольку этот ингредиент использовался только в косметических средствах на рынке США, а продукция с этой американской формулой не продавалась за пределами Соединенных Штатов.

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Об этом заявили в компании L'Oreal Украина.

"Для бренда L’Oreal La Roche-Posay безопасность продуктов и формул является наивысшим приоритетом. Продукт, о котором идет речь в публичной коммуникации, Effaclar Duo Acne Spot Treatment с продающимся исключительно в США бензоил пероксидом имеет долгую историю безопасного и эффективного использования", - подчеркнули в компании.

L'Oreal, пероксид бензоила является одним из наиболее эффективных ингредиентов в косметических средствах по уходу за проблемной кожей, особенно когда речь идет о лечении акне.

Однако данный ингредиент используется в косметике только на рынке США. А в Европе, в том числе и Украине, он разрешен только для лекарственной продукции. Потому в косметических средствах не используется.

При определенных условиях этот компонент может превращаться в бензол – вещество, которое относится к канцерогенам и является опасным для здоровья.

L'Oreal подтвердила, что в ходе тестирования были найдены незначительные следы бензола в одной из американских партий крема, поэтому компания решила отозвать остатки средства продаж в США и улучшить формулу Effaclar Duo.

При этом Агентство по охране окружающей среды США отметило, что вероятность заболеть вследствие использования этого крема низка. Однако компания L'Oreal решила, что даже малейший риск нельзя игнорировать.

"Ведь мы стремимся соблюдать самые высокие стандарты качества", - отметили в компании.

"Для Европейского рынка ингредиент имеющийся в данной формуле не используется в косметических средствах и продукции La Roche-Posay. Соответственно, в Украине он также не представлен", - подчеркнули в L'Oreal Украина.