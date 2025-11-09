В Полтаве из-за перебоев с электроснабжением остановились почти 150 лифтов

В Полтаве как и во многих других регионах Украины продолжаются проблемы с электроснабжением. Нехватка электричества влияет, в том числе на работу лифтов в жилых многожтажных дома.

Видео дня

По состоянию на 9 ноября в областном центре из-за перебоев с электроснабжением вышли из строя почти 150 лифтов. Об этом сообщает издание "Суспільне Полтава".

После аварийных отключений электроэнергии в результате российской атаки в многоквартирных домах областного центра перестала работать часть лифтов. В диспетчерской службе коммунального предприятия "ЖЭО №2" подтвердили, что жильцы в многоквартирных домах пока не имеют возможности пользоваться лифтами.

Местные жители рассказывают, что перебои в работе подъемников начали фиксироваться еще 8 ноября. Из-за перепадов напряжения в некоторых подъемниках даже сгорели двигатели.

По информации коммунальщиков, по состоянию на 10 часов 9 ноября известно о 120 вышедших из строя лифтах, а остальные – это подъемники, в которых застряли люди. Чинить лифты мастера ремонтных бригад начнут с 10 ноября.

Напомним, после тяжелой ночи из-за обстрелов российских террористов до сих пор сложная ситуация с восстановлением электроэнергии в Полтаве и области. В регионе фиксируются перебои со светом, водой и теплом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированной атаки на Украину 8 ноября страна-агрессор Россия снова обстреляла подстанции, которые питают Хмельницкую и Ривненскую атомные электростанции. В связи с этим Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!