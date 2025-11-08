В Полтаве и области перебои со светом, водой и теплом: что известно о сроках восстановления

После тяжелой ночи из-за обстрелов российских террористов до сих пор сложная ситуация с восстановлением электроэнергии в Полтаве и области. В регионе фиксируются перебои со светом, водой и теплом.

Видео дня

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут. По информации Полтаваоблэнерго, сроки восстановления, в частности тепла, ожидаются в "ночное время".

По словам Владимира Когута, в ночь на 8 ноября был рекордный по количеству баллистический обстрел Полтавщины. Сейчас все службы работают над тем, чтобы улучшить ситуацию.

По информации жителей Полтавы в городе из-за перегрузки сгорел трансформатор. В частности, кое-где в областном центренапряжение подскочило более чем на 600 вольт.

Что предшествовало

Ночью 8 ноября оккупационная армия РФ массированно атаковала Полтавскую область ракетами и дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стала энергетическая инфраструктура. В частности, сильные повреждения были зафиксированы в Кременчуге.

Напомним, в ночь на 8 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под ударом оказался, в частности, Киев. В результате падения обломков в Печерском районе столицы возник пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!