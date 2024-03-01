Настоящая весна: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине в первые выходные марта. Карта

В Украине в выходные ожидается теплая погода без осадков. В субботу, 2 марта, максимальная температура днем достигнет +15 (в среднем по стране до +10), а в воскресенье, 3 марта, +13 (в среднем по стране до +7 градусов).

Прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра. В связи с антициклоном дождей не будет ни в одном регионе. Ветер – до 5-10 метров на секунду.

2 марта (суббота) будет самой теплой на западе (до +14, а в Закарпатской области до +15 днем). Даже на юге температура воздуха будет немного ниже (до +11 градусов).

Первый выходной марта прогнозируют наиболее прохладным в восточных и крайних северных областях. Ночью на северо-востоке ожидается от 0 до +2, а на Харьковщине, Луганщине и Донетчине – минусовая температура (от -1 до -4). Днем будет максимум +9 (в Харьковской и Луганской областях +7 градусов).

В Киеве в субботу переменная облачность, от 0 до +2 в темное время суток и от +8 до +10 в светлое.

3 марта (воскресенье) температура в большинстве регионов упадет на несколько градусов. На западе максимальный показатель составит +12 (на Закарпатье +13). На юге Украины +8 (в Одесской области +9 градусов).

Днем в крайних северных областях и на востоке прогнозируют максимум +7 тепла. На Киевщине, Черниговщине, Сумщине ночью до -2 мороза. Однако в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночь будет не такой холодной, по сравнению с предыдущей (от -1 до +1, а на Донетчине до +2 градусов).

В Киеве воскресенье будет без осадков. В темное время суток температура от -2 до 0, в светлое от +5 до +7 градусов.

Как писал OBOZ.UA:

– В первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется без заморозков. Похолодание прогнозируют уже после 9 марта.

– В некоторых областях после 8-9 марта есть вероятность выпадения мокрого снега.

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