В Одессе аншлаг на пляжах и в кафе, но в соседней Затоке осторожно говорят о начале сезона: что происходит на украинских курортах

В Одессе уже начался курортный сезон. Как только температура воздуха стала летней, пляжи и набережные города заполонили сами одесситы и туристы. Вода в море достигает 18-20 градусов, и часть отдыхающих уже купаются. Кафе и рестораны открыли летние площадки. Готовится к туристическому сезону и Затока.

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В Одессе заполнены пляжи и рестораны

В Одессе уже открыты пляжи. 1 июня, в воскресенье, в город наконец-то пришло долгожданное лето – и тысячи одесситов и туристов заполонили побережье Черного моря. Вода в море пока еще прохладная, 18-20 градусов, но это не мешает самым смелым купаться.

На многих пляжах уже выставлены шезлонги, оборудованы спортивные площадки, где уже играют в пляжный волейбол, также открыты детские площадки. Работают бары и кафе, вдоль набережной открыты рестораны. Одесситы радуются началу курортного сезона.

"Весна была холодной, и сразу же наступило лето. Стало жарко – и все пошли к морю загорать, купаться, просто дышать морским воздухом. Люди соскучились по таким вот дням. Надеемся, что сезон в этом году будет не хуже, чем в прошлом, несмотря ни на что", – рассказывает OBOZ.UA одесситка Виктория.

Правда, особых укрытий на пляжах нет. Если и стоит бетонный куб, то он может вместить не более чем 10-15 человек. Поэтому рассчитывать можно разве что на подземные паркинги в соседних ЖК, если такие рядом есть.

Конечно же, часть туристов отпугивают обстрелы города, особенно портовой части. Но все равно люди сюда едут.

Сами одесситы не поддерживают слухи о том, что российские войска могут начать наступление на их город.

"Это все неправда! Нас пугают, на нас давят, чтобы Украина сдалась врагу. Но этого не будет. Курортный сезон обязательно состоится. Не все могут позволить себе ехать отдыхать за границу, тем более мужчины не могут покинуть страну", – говорит OBOZ.UA одесситка Анастасия, которая сдает апартаменты.

Во сколько обойдется отдых

Цены на жилье в Одессе пока не сильно поменялись по сравнению с прошлым годом. Так, отдых на двоих в 4-звездочном отеле обойдется в июне в 1200-1300 грн в сутки. Но есть и подороже – до 3000 грн.

В 3-звездочных от 900 до 1200 грн. В апартаментах ненамного дешевле – 750- 1600 грн. А место в хостеле можно снять за 400 грн.

В частном секторе можно найти жилье подешевле. Например, комнату на двоих сдают за 600-1000 грн.

Практически все гостиницы, апартаменты и жилые дома оборудованы генераторами, зарядными станциями, бойлерами. Никто не знает, что будет летом с электричеством, поэтому готовятся на всякий случай.

Цены в столовых и кафе в Одессе сейчас лояльные. Пообедать в кафе можно за 400-500 грн на человека, в столовой дешевле – 250-300 грн. Выпить кофе обойдется в 50-70 грн.

Также в городе много супермаркетов, магазинчиков, работают базары – поэтому те, кто будет самостоятельно готовить, смогут немного сэкономить на отдыхе.

В Затоке нельзя купаться в море

В популярной до полномасштабной войны Затоке и Каролино-Бугазе сейчас практически нет отдыхающих. Часть домов и даже улиц серьезно разрушены российскими ракетами и дронами, которые враг регулярно запускает по этому району.

Но такая ситуация не везде. Поэтому владельцы частных баз отдыха и гостиниц готовятся к сезону: проводят ремонты, оборудуют бассейны, чтобы люди могли спокойно купаться и загорать на территории базы. К морю пока тут проход официально запрещен из-за опасности мин. Нанимают персонал.

Конечно же, тут нет большого количества ресторанов, кафе, но работают магазины и супермаркет, так что купить продукты можно всегда. Также предлагают обеды и на территориях баз отдыха.

В прошлом году сюда приезжало очень мало туристов, люди боятся взрывов и обстрелов. Но владельцы жилья ждут, что в новом сезоне Затока оживет.

Снять номер на базе отдыха тут можно в среднем за 900-1200 грн. Но есть и дороже – 2500-3000 грн. Чем дальше от моря, тем будет дешевле.