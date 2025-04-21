В очереди десятки подразделений: Порошенко передал военным еще три комплекса 'Ай-Петри'

Петр Порошенко передал три комплекса противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" военным, выполняющим боевые задачи на разных направлениях фронта. Комплексы будут прикрывать порты и другие объекты.

Видео дня

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Поскольку положительные слухи об "Ай-Петре" уже разлетелись войском, то пользуемся большим спросом на изготовление. В очереди десятки подразделений – десантники, штурмовые бригады, ССО, Военно-морские силы и Национальная гвардия. Сегодня к нам пришли друзья из спецподразделения, которое мы по соображениям безопасности не называем, но именно эти воины будут отвечать за защиту инфраструктуры и портов на юге Украины. Приехали ребята за нашими комплексами ПГТР "Ай-Петри", – отметил пятый президент.

"Новенькие комплексы уже по традиции получает подразделение ПГТР, которое ежедневно работает на "Ай-Петре" на разных направлениях. Несмотря на антиконституционные санкции, наша команда не думает сворачивать программы, а наоборот расширяет производство. На днях запустили проект по защите прифронтовых городов от дронов-разведчиков и КАБ, а эту неделю начинаем с новой передачи техники", – говорит Порошенко.

Ранее Петр Порошенко передал комплексы "Ай-Петри СВ" для защиты от вражеских дронов-разведчиков Сумам и Кривому Рогу. Как отмечает пятый Президент, перед ударами баллистики враг обычно проводит аэроразведку дронами, также беспилотники передают данные о последствиях поражений. Поэтому борьба с российскими БПЛА – это часть мер противовоздушной обороны.

"Наша цель – защитить каждый украинский город, прежде всего, прифронтовые. Каждому террористическому удару предшествуют российские разведывательные дроны. Именно поэтому мы предложили местным властям передать комплексы ПДТР "Ай-Петри", чтобы прикрыть город от вражеских ракет. Военные называют "Ай-Петри" "убийцами КАБов", потому что они лучше всего показали себя как оружие против авиабомб и разведывательных БПЛА", – сказал Порошенко во время поездки в Сумы.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедшим испытания и уже используемым в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боеприкосновения. Государство долгое время не выделяло финансирование этой программы. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

"За полтора года, когда комплексы Ай-Петри поставляет на фронт наша команда, в их производство и изготовление не было вложено ни одной государственной копейки. Наконец, до Минобороны, Агентства оборонных закупок дошел голос Генштаба, командиров бригад, подтверждающих эффективность комплекса. В то же время мы продолжим производство и снабжение за свой счет", – сообщил Петр Порошенко.

В общей сложности Порошенко уже передал в войска более ста комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". "За это время мы смогли закрыть тысячу километров фронта и спасти немало жизней. Есть чем гордиться, но предстоит еще очень много работы", – резюмирует пятый Президент.