В Луцке во время атаки врага УПЦ МП не пустила в укрытие людей с животными

В Луцке на Волыни в Собор всех святых УПЦ МП не пустили людей с животными во время воздушной тревоги. Инцидент произошел во время массированной дроновой и ракетной атаки войск России в ночь на 9 июля. Десяткам людей с маленькими собаками и котами не разрешили зайти в собор.

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Об этом сообщила местная жительница Ирина Хаслам на своей странице в Facebook. По ее словам, заходить в храм с домашними любимцами людям не позволил охранник.

"На входе нас встретил охранник с запрещающей надписью: "С животными не заходить". Перед церковью стояли десятки людей с маленькими собаками, котами – своими домашними любимцами, которых они не могли оставить дома под обстрелами. Но им не разрешили зайти. Люди с животными остались стоять на лестнице, тогда как над нами летали вражеские дроны, и каждая секунда могла стать последней", – рассказала Ирина.

Она отметила, что речь идет о церкви Московского патриархата, которая функционирует в Луцке, хотя должна была бы быть запрещена как структура, связанная с государством-агрессором.

"Я обращаюсь к городскому голове Игорю Полищуку, к депутатам Луцкого городского совета: Это недопустимо! Во время войны, когда каждая минута спасает жизнь, все укрытия и храмы должны быть открытыми для людей. Для всех. И для животных тоже. Это – человечность. Это – наши ценности, не их", – отметила Ирина.

Пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Виктор Анипко в комментарии изданию ZAXID.NET подтвердил, что людей с животными действительно не пускали в укрытие храма, поскольку это запрещают церковные каноны. По его словам, местные жители могли оставить животных при входе и самостоятельно спуститься в укрытие.

В то же время настоятель храма Владимир Яцишин заявил, что заходить в помещение храма с животными было действительно запрещено, однако можно было находиться в коридоре и укрытии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля Россия устроила самую массированную за время полномасштабной войны атаку на Луцк с применением дронов и ракет различных типов. Вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, зафиксированы разрушения и возгорания также в одном из гаражных кооперативов.

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