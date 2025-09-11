В Киеве открылся самый большой магазин BROCARD нового формата

В киевском ТРЦ Respublika Park открылся BROCARD Beauty Garden – крупнейшее парфюмерно-косметическое пространство Украины площадью более 1700 м². Здесь красота соединяется с природой и технологиями, а шопинг превращается в прогулку по современному "саду".

Флористические инсталляции, автомат со свежими цветами, световые акценты и фактурные детали создают атмосферу вдохновения и релакса. В таком пространстве знакомство с топовыми бьюти-брендами становится не просто выбором косметики, а маленьким путешествием в мир эстетики и удовольствия.

В BROCARD Beauty Garden представлено более 400 брендов – от всемирно известных "бестселлеров" до аптечной косметики и БАДов. Здесь можно найти все по уходу за лицом, телом и волосами, а также специальные линейки для мужчин, детские продукты и даже косметику для животных.

Особенно впечатляет галерея ароматов, среди которых – культовые имена, новые премьеры и богатая коллекция нишевой парфюмерии – 111 брендов.

"Идея Beauty Garden появилась еще до полномасштабной войны: мы представляли пространство, выходящее далеко за пределы привычного магазина красоты. Сегодня эта мечта стала реальностью. У масштаба нет аналогов в сети BROCARD. Каждая деталь создана, чтобы дарить посетителям многомерный опыт, новый уровень эмоций и восприятия красоты", – отмечает Елена Лада, директор по стратегическому развитию "Брокард-Украина".

BROCARD Beauty Garden предлагает клиентам не только продукты, но и персонализированные услуги: диагностику состояния кожи и волос, профессиональные консультации, подбор ухода в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями. Здесь можно воспользоваться электронным подарочным сертификатом eCard, который можно приобрести онлайн в номиналах от 200 до 25 000 грн.

Открытие Respublika Park стало важным шагом в стратегии BROCARD – показать, что украинский beauty-рынок готов к высокотехнологичным и масштабным решениям, способным конкурировать с лучшими мировыми примерами.

На протяжении почти 30 лет BROCARD последовательно развивает свою сеть, ориентируясь на мировые тренды и внедряя инновационные решения в украинский ритейл. Сегодня компания имеет 67 магазинов в 22 городах, более 1 500 сотрудников и более 2,5 млн постоянных клиентов. В портфеле – 530+ брендов премиальной косметики и парфюмерии, включая продукты 120 нишевых парфюмерных домов.

Во всех магазинах сети BROCARD представлена ​​исключительно оригинальная продукция ведущих мировых брендов косметики и парфюмерии. Компания работает только с официальными представителями и дистрибьюторами брендов в Украине, что гарантирует качество, подлинность и безопасность всех товаров сети. В 2024 году общее обращение сети составило 5,66 млрд грн, и открытие BROCARD Beauty Garden стало еще одним подтверждением амбиций компании укреплять лидерство на рынке даже в условиях войны.