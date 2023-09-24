24 сентября 1941 года Киев встряхнули мощные взрывы. Радиоуправляемыми фугасами, заложенными при отступлении Красной Армии спецотрядами НКВД, в городе было подорвано 940 зданий. Эта варварская операция коммуняк называлась "Огненный смерч" и была частью средневековой тактики "выжженной земли", которую применяли коммунисты.

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Вибухи тривали 4 дні. Спричинену вибухами пожежу німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише через два тижні. Загинуло кілька тисяч киян. Кількість жертв цивільних була б набагато більшою, якби німці вчасно не зрозуміли, що відбувається й не евакуювали з будівель людей.

50 тисяч жінок, дітей та старих проти зими залишилися без даху над головою. Цілком зруйновано перлину Києва – Хрещатик, безцінні пам`ятки історії та архітектури – наприклад, Успенський собор Києво-Печерської лаври, який було підірвано 4 листопада. Знищено унікальний орган в консерваторії, бібліотечні фонди.

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Комуністи планували також підрив святої Софії Київської. Національну святиню врятував директор Софійського заповідника Олексій Повстенко, який сказав мінерам, що у будівлях немає підвалів, куди можна закласти вибухівку. Як нелюди не здогадалися навантажити кілька тонн тротилу просто у сам храм – диво Господнє.

Масштаб злочину був такий, що комуністи ніколи не оприлюднювали кількість загиблих та всі втрати матеріальних і головне – духовних цінностей.

І ще: ця варварська "акція" стала приводом для нацистів до масового знищення київських євреїв, яких звинуватили у вибухах. Лише за 2 дні – 29 та 30 вересня у Бабиному яру було розстріляно 34 тисячі осіб.

На фото: кияни спостерігають, як горять їхні будинки.

Мусимо знати нашу історію, аби не повторювати її. Комунізм – мерзенна злочинна нелюдська ідеологія, гірша за нацизм. Комунізм має бути заборонено по всьому світу під страхом довічного ув`язнення на каторжних роботах. Граніт на щебінь кувалдами дробити.