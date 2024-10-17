В Карпаты пришла настоящая зима: в сети показали 'автографы' медведей на снегу. Фото

В Украинские Карпаты к середине октября уже пришла настоящая зима. Температура воздуха снизилась до –8 градусов.

Видео дня

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост. На Черногорском хребте, в частности на горе Пип Иван, по состоянию на утро 17 октября 2024 температура снизилась до -8°C, а ветер достигал 14 м/с.

Снег укрыл горные тропы, и среди белого полотна появились "автографы" местных жителей – медведей. Пограничники запечатлели следы и поделились фотографиями в сети.

Государственная пограничная служба призывает туристов осторожничать во время прогулок в горах, ведь снег скрывает опасности, а дикие животные, как медведи, еще не дремлют.

Следует отметить, по данным синоптика Наталки Диденко, заморозки пока ожидаются только в западных областях. Однако с 17 по 20 октября похолодание распространится на большую часть страны, что увеличит риск ночных заморозков и может затронуть большее количество регионов.

Напомним, после периода дождей и похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется уже 20 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!