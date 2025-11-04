В каких продуктах больше всего соли и как правильно выбрать безопасный продукт: ответ эксперта

Международные и национальные профессиональные организации рекомендуют ограничиваться пятью граммами соли в день, а людям с повышенным давлением употреблять не более трех граммов NaCl в сутки. Очевидно, уменьшение приверженности к соленой пище является значительным фактором профилактики инфарктов с инсультами у населения. При этом многие украинцы знают об этом и стараются использовать меньше соли при приготовлении пищи, корректировать вкус блюд благодаря выбору в пользу других специй. Кроме того, в Украине производится комбинированная соль, содержащая 30% KCl, что является значительно лучшей альтернативой, учитывая реальную опасность для сердца и сосудов от значительных количеств традиционной поваренной соли.

Врач-гастроэнтеролог Олег Швец рассказал в Facebook о том, сколько грамм соли являются безопасными для организма и сколько соли в самом популярном продукте – хлебе.

Где больше всего соли

"Большую часть этого опасного пищевого ингредиента мы получаем в составе готовой, технологически-обработанной пищи. Исследования, проведенные в других странах, показывают, что основными поставщиками соли являются хлеб, обработанные мясные продукты, твердый сыр и консервы", – рассказал эксперт.

Соль в хлебе

Среди этих источников, хлеб вероятно является наиболее постоянным продуктом в меню большинства украинских семей. Много лет не было новой информации, полученной из объективных исследований содержания соли в хлебе. Недавно были опубликованы результаты такого исследования, выполненного ГНИИЛДВСЕ (Государственным НИИ по лабораторной диагностике и ветеринарной экспертизе при поддержке World Health Organization Ukraine.

"Было проведено измерение соли в 40 образцах, приобретенных в пяти сетях супермаркетов г. Киева. Восемь категорий хлеба составляли выборку образцов: темный, белый, тостовый, батон, багет, гречневый, цельнозерновой, булочки. Вопреки требованиям законодательства упаковка девяти образцов не содержала информацию о содержании соли, а 16% производителей указали меньшее количество соли чем было установлено во время лабораторных исследований. Среднее содержание соли в образцах составило 1,2 грамма на 100 граммов хлеба", – рассказал доктор.

В каких хлебобулочных продуктах больше всего соли

Меньше всего соли содержали булочки пшеничные (0,7 г на 100 г) и образцы трех видов хлеба: темный украинский подовый, светлый гостеприимный, темный душистый бездрожжевой – все 0,82 г на 100 г хлеба.

Наибольшее количество соли определено в образцах следующих видов хлеба: светлый подовый с мукой из твердых сортов (1,92 г на 100 г), хлеб тостовый спельта и лен (1,75 г на 100 г), багет французский (1,68 г на 100 г), темный венский хлеб (1,65 г на 100 г), гречневый хлеб (1,61 г на 100 г). Обращает на себя внимание тренд, что трендовые виды хлеба, которые позиционируются как здоровая альтернатива, довольно часто содержат много соли.

"Подытоживая хочу еще раз обратить ваше внимание на важность ограничения содержания соли в питании. Такое ограничение может быть практически обеспечено благодаря выбору продуктов с низким содержанием соли, в частности хлеба!" – подытожил эксперт.

