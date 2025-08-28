В Испанию вернули пса погибшего в Украине воина: впечатляющая история

Бельгийская овчарка Йоси, которая сопровождала испанского добровольца Мигеля Кармону на войне в Украине и исчезла после гибели хозяина на фронте, вернулась домой. Сейчас пес в Испании, вместе с дочерью, сыном и вдовой погибшего Героя.

Жена добровольца Ева Альварес разыскивала пса в надежде, что собака "сделает счастливым сына" Мигеля, рассказывает ЕІ Mundo. В DW добавляют, что когда об этом узнал испанский консул в Украине, "растроганный дипломат приложил немало усилий, чтобы найти пса".

Именно Рикардо Лопес-Аранда Хагу связался с украинскими военными, и они доставили живого и здорового Йоси в Киев. Здесь его приютили волонтеры и через некоторое время отправили попутной машиной (с двумя украинками, выехавшими из страны из-за войны) в Испанию.

Как доброволец оказался на войне

Мигель, 42-летний житель Астурии, что на севере Испании, отправился на войну в Украину еще в марте 2025 года. Он сказал семье, что "хочет помочь правильному делу". Миэль когда-то служил по контракту в испанской армии, а в мирной жизни работал строителем и официантом.

Йоси подарили Мигелю незадолго до отъезда добровольца в Украину. Такое имя для щенка выбрал 10-летний Бельтран, сын Мигеля (Йоси – динозаврик, любимец испанских детей и герой видеоигр).

Линия соприкосновения на Донбассе

Мигель и Йоси в Украине жили в казарме вместе. Испанец был в разведывательной группе Национальной гвардии снайпером. Воевал Мигель на Донбассе. Однако пес никогда не сопровождал Мигеля на передовую, и никогда не участвовал в разведывательных миссиях.

Йоси по сути был еще щенком, поэтому разоблачил бы разведчиков или позицию добровольцев своим лаем. Или же подорвался бы на гранате, которую воспринял бы за апорт – по словам добровольца по имени Данила, ближайшего друга Мигеля в Украине, собака больше всего любила бегать за апортом.

Поэтому Йоси оставался в казарме, где ждал возвращения хозяина. Он привык к звукам взрывов и стрельбы. И так продолжалось до 10 июня, когда Мигель погиб на передовой.

Смерть героя

Колумбиец Данила был рядом с Мигелем в окопе, когда туда попала бомба. Это произошло 8 июня, во время очередной попытки захватчиков штурмовать украинские позиции. Штурм наши защитники отбили, хотя из-за сброшенной бомбы из семи воинов живыми остались только четыре. Это сам Мигель и Данила, и еще двое украинцев.

Но Мигель был ранен. Он сразу потерял сознание и больше, как говорит Данила, в сознание не приходил. Все это произошло после обеда 8-го, а в два часа ночи 10-го июня Мигель умер.

Йоси на войне

Данила вспоминает, что Мигель какое-то время пытался дрессировать своего щенка, потому что хотел сделать из него собаку-охранника или санитара. Но Йоси был еще слишком мал для обучения. Зато он был "очень общительным и ласковым: в конце концов, стал всеобщим любимцем и даже психологом, поскольку положительно влиял на всех нас", рассказал Данила.

Через некоторое время колумбиец также был тяжело ранен (сейчас он до сих пор находится в госпитале). В это время собака исчезла из казармы, и никто не знал, где она.

Однако позже пес оказался в лагере украинских военных в Славянске.

Возвращение Йоси

Ева Альварес уже собралась отправиться в Украину, в зону боевых действий, чтобы отыскать и вернуть Йоси детям погибшего Героя.

Американка Лесли Уилсон, которая находилась в Украине с гуманитарной миссией, рассказала Еве, что украинские военные превратили Йоси в "злого служебного пса и что возвращать его в Испанию не стоит, поскольку он может представлять опасность".

Но Ева не поверила в это – и не ошиблась. Как она говорит, Йоси остался таким же "добрым и ласковым". Он узнал и дочь Мигеля Бруну, и его сына Бельтрана, начал весело лаять, вилять хвостом и прыгать вокруг детей.

Ева говорит, что на фоне гибели отца для его детей Йоси остается едва ли не единственным положительным моментом в жизни. А главное – это воспоминание о Герое.

