6 животных, которые стали героями войны в Украине. Фото

На поле боя с украинскими военными воюют и четырехлапые друзья. Бойцы заводят "блиндажных" любимцев, подбирая их с улицы. Для защитников собаки являются настоящими собратьями, поскольку они научены спасать гражданских и даже находить мины.

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В рядах ВСУ пушистикам дают трендовые позывные – Байрактар или Джавелина. OBOZREVATEL рассказывает о животных, которые стали героями войны.

Лемур Байркатар

В Киевском зоопарке на седьмой день войны родился лемур. Его назвали Байрактаром – в честь турецких ударных беспилотных летательных аппаратов, которые помагают украинцам уничтожать вражескую технику. Кроме лемура, в зоопарке родилось трое козлят.

Пес Патрон

Пес Патрон с начала войны вместе с саперами обезвредил около 90 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили на основной странице ГСЧС. У него есть свой бронежилет с украинским флагом и позывным. Пушистику два года. Коллеги из Чернигова пишут, что он – душа и талисман пиротехников. Пес сопровождает саперов на каждом задании, а защитники в свою очередь балуют его вкусностями.

Кот Николай

Украинский кот Николай живет рядом с военными, спит вместе с гранатами и снаряжением. Иностранный корреспондент Райан Лоунг взял у него интервью. Журналист уверяет, что кот не понимает соплей российских котов и кошек, которых больше не пускают на выставки и соревнования на Запад. "Я просто защищаю свою Родину", – промурлыкал репортеру кот Николай.

Щенок Байрактор

В кинологическом центре полиции в Киевской области появился щенок, который может предусматривать атаки врага. Немецкая овчарка родилась в кинологическом центре за несколько месяцев до начала войны. Щенок стал талисманом правоохранителей. Пушистый малыш чувствует приближение врага и поднимает суматоху за несколько минут до взрывов. Щенок не умолкает, пока не завершится бой, поддерживая военных в противостоянии агрессору. Байрактар также радуется, когда защитники побеждают бой у города Ирпень.

Четвероногий собрат

Пес воюет вместе с военными, защищая Украину. Когда журналисты подошли с камерами, чтобы взять интервью о ракетах, четвероногий тоже захотел стать звездой телевидения. Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев подчеркивают, что собака является их настоящим другом.

Пес Байрактор

Нацгвардейцы завели себе пса, который прибился к ним в первый день войны. Бойцы приняли его в команду и назвали Байрактаром, поскольку это их главное оружие. Военные рассказывают, что пушистик первым указывает на возможную опасность и несет службу круглосуточно.

Ранее OBOZREVATEL показывал фото военных с котами. Нацгвардейцы назвали пушистиков "маленькими боевыми собратьями".

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