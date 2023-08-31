В Хмельницком во время ликвидации пожара в огнеборцы спасли 6 щенков. Видео

В Хмельницком во время ликвидации пожара в ресторане пожарные спасли 6 щенков. К моменту прибытия спасателей, ресторан и его крыша уже пылали в огне и вдруг, во время работы удивители услышали голос щенков.

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Об этом рассказали в МВД Украины. Пушистиков вытащили из-под сложенных дров (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вытаскивали их одного за другим, а их "мать" – охранница ресторанного комплекса бегала вокруг пожарных и с благодарностью наблюдала, как спасают ее малышей", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что пожар был ликвидирован успешно.

"Пожарные не допустили распространение пламени на соседние здания заведения и лесной массив", – отметили в МВД.

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