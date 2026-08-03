В Харькове водитель проехал на выключенную секцию светофора во время тревоги: какое решение принял суд

В Харькове водитель проехал на выключенный сигнал светофора во время воздушной тревоги и получил штраф от патрульных. Мужчина утверждал, что спешил в укрытие вместе с семьей и действовал в условиях крайней необходимости.

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Однако суд признал эти аргументы необоснованными и отказался отменять штраф водителю. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Детали дела

Водитель обратился в суд с требованием отменить постановление патрульной полиции, которым его оштрафовали на 510 гривен за проезд на выключенную дополнительную секцию светофора. Он утверждал, что узнал о штрафе только через приложение "Дия", а в момент остановки после объявления воздушной тревоги вместе с семьей направлялся в укрытие. По словам истца, автомобиль начал движение только после включения разрешающего сигнала светофора.

Также водитель заявил, что полицейские рассмотрели дело без его участия, хотя он просил перенести заседание из-за госпитализации. Кроме того, он указывал на якобы неправильно указанное место правонарушения и отсутствие надлежащих доказательств нарушения.

В Департаменте патрульной полиции опровергли эти доводы. Там пояснили, что место происшествия было указано по ближайшему официальному адресному ориентиру, а сам факт нарушения подтверждают записи с видеорегистратора служебного автомобиля и бодикамеры инспектора.

Также в полиции отметили, что повторное ходатайство о переносе рассмотрения поступило уже после окончания рабочего дня и было официально зарегистрировано только после вынесения постановления, поэтому у инспектора не было оснований откладывать рассмотрение дела.

Что сказали в суде

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что факт нарушения подтверждается надлежащими доказательствами. Решающим стала видеозапись с регистратора патрульного автомобиля, на которой зафиксировано, как водитель проехал на выключенную дополнительную секцию светофора.

Суд также не усмотрел нарушений права истца на защиту. Первое ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с необходимостью привлечения адвоката полиция удовлетворила, однако повторное ходатайство, поданное в связи с госпитализацией, поступило по электронной почте уже после окончания рабочего дня и было официально зарегистрировано только после вынесения постановления. Поэтому инспектор, по мнению суда, имел законные основания рассмотреть дело без участия водителя.

Кроме того, суд отклонил аргументы о неправильно указанном месте правонарушения и отсутствии дополнительной секции светофора, отметив, что эти доводы опровергаются материалами дела и видеозаписью.

Суд также не поддержал ссылку водителя на состояние крайней необходимости в связи с воздушной тревогой. В решении отмечается, что сам факт объявления тревоги не освобождает от обязанности соблюдать правила дорожного движения, а проезд на запрещающий сигнал создает опасность для других участников движения.

К тому же суд обратил внимание на то, что истец одновременно отрицал факт нарушения и в то же время оправдывал его состоянием крайней необходимости, что является взаимоисключающими утверждениями.

Какое решение принял суд

Суд завершил рассмотрение дела и признал, что патрульный инспектор действовал в пределах своих полномочий и не нарушил процедуру. Право водителя на защиту было обеспечено, а оснований для повторного переноса рассмотрения не существовало, поскольку соответствующее ходатайство было зарегистрировано уже после вынесения постановления.

Суд также подтвердил факт нарушения, опираясь прежде всего на видеозаписи, на которых был зафиксирован проезд автомобиля на выключенную дополнительную секцию светофора. Все аргументы истца, в частности касающиеся места происшествия, отсутствия секции светофора и состояния крайней необходимости, были признаны необоснованными.

В результате суд отказал в удовлетворении иска, оставив штраф в силе. Судебный сбор также возложили на водителя.

Как сообщал OBOZ.UA, Дарницкий районный суд Киева отменил штраф, который полицейский наложил на водительницу автомобиля якобы за "ложный вызов". Женщина утверждала, что во время движения её автомобиль повредил посторонний предмет, вылетевший из ехавшего впереди грузовика.

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