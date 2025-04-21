В Харькове произошел пожар в 12-этажке: спасены 15 человек. Фото

В Харькове вечером в воскресенье, 20 апреля, произошел пожар в 12-этажном жилом доме. В двух квартирах загорелись комнаты.

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Также горел тамбур на площади 50 м.кв. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из дома спасены 15 человек, среди них пятеро детей. Причина пожара по состоянию на данный момент неизвестна.

"Вечером 20 апреля возник пожар в 12-этажном жилом доме. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 м.кв. Спасатели эвакуировали 15 жителей, среди них 5 детей. К тушению привлечены 25 спасателей и 6 единиц техники", – говорится в сообщении.

Напомним, что 18 апреля российские оккупанты нанесли серию ударов по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Произошло попадание в многоэтажку: погиб человек, пострадали 150 жителей, в том числе дети.

Днем 13 апреля Россия ударила по детскому саду в Харькове: был поврежден фасад здания и окна. Для обстрела российские террористы использовали БПЛА "Молния".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля российская террористическая армия массово обстреливала населенные пункты Харьковской области. В результате военных преступлений погибли два человека, ранения получили 7 мирных жителей.

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