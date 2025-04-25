В Харьков отправили помощь для ВПЛ от Фонда Рината Ахметова

Грузовики с продовольственной помощью от Фонда Рината Ахметова отправились в Харьков. Город регулярно страдает от вражеских атак, однако здесь нашли убежище люди, которым из-за войны больше нет, куда возвращаться.

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Помощь предназначена для переселенцев из:

– Нижнедуванской громады Луганской области,

– Бахмутской громады Донецкой области.

Выдачи будут производиться в хабах этих громад, работающих в городе.

Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.