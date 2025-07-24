В этот день поднимется страх: астропрогноз на 24 июля

В четверг, 24 июля продолжается 29 лунный день. Луна почти весь день пробудет в созвездии Рака, а под вечер перейдет в знак Льва, где уже находится Солнце.

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Какие изменения ждут украинцев в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, в этот день мы почувствуем глубинные изменения на уровне нашего сердца.

"В этот день мы можем почувствовать какую-то тревогу, какой-то страх может подняться, ярость, негативная эмоция. В этот день может подняться внутренняя темная энергия, которую мы очень долго прятали от себя", – сказала Исита Гая.

Она предупредила, что с точки зрения физических ощущений это может выражаться в головокружениях, боли в горле, внезапном кашле или аллергических реакциях. "Это все является частью очистки, которую вы проходите в этот день", – объяснила астролог.

И добавила, как можно помочь себе очиститься. "Я рекомендую принимать ванну с солью. Если у вас нет ванны, то в душе вы можете натираться солью или скрабом с солью, чтобы очистить свое тело", – сказала она.

Из других практик Исита Гая порекомендовала медитации и очищение кристаллами. "Вы можете очищаться и через кристаллы, принимать ванну с кристаллами, или вы можете поставить камешки кристалла у себя в душе и принимать таким же образом кристаллический душ", – описала эти практики астролог.

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