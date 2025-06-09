В Днепре переселенцы из Покровской громады получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарную помощь получают вынужденные переселенцы из Покровской громады в Днепре – Фонд Рината Ахметова направил для них продуктовые наборы. Выдачи проходят в хабе "Мы – Донетчина" Покровской городской территориальной громады.

Видео дня

В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.