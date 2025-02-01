В Днепр для переселенцев привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

ВПЛ из Волновахского района, которые сейчас проживают в Днепре и Днепропетровской области, продолжают получать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. В местный хаб "Пліч-о-пліч" Фонд направил 1,5 тысячи продуктовых наборов.

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Помощь предназначена для:

– людей с инвалидностью,

– пенсионеров, старше 60 лет,

– семей с детьми.

В состав каждого набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.