В Черкассах нацгвардеец сделал предложение любимой во время торжеств ко Дню флага: она сказала 'да'. Фото и видео

В Черкассах во время торжеств по случаю Дня Государственного флага нацгвардеец Роман Костюк сделал предложение своей любимой девушке Алине. Для молодой полицейской, которая пришла на место церемонии работать, это стало полной неожиданностью.

Впрочем это не помешало ей ответить согласием на предложение провести вместе остаток жизни. Подробности трогательного события сообщает "Суспільне Черкаси".

Признаться своей девушке в любви и предложить ей свои руку и сердце нацгвардеец Роман Костенко решил в День флага – в разгар торжеств по случаю праздника, которые проходили возле городского драмтеатра.

"Волнение есть, но надеюсь, что все будет хорошо. Я долго обдумывал это, искал, как говорят, случая, когда это можно сделать. Я давал присягу украинскому народу, Украине под этим флагом. И хочу признаться также под этим флагом", — рассказал он журналистам перед началом торжеств.

Уже во время церемонии городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко вручил Роману награду. А сам нацгвардеец после этого сделал предложение любимой – полицейской Алине Клюевой, для которой такое развитие событий стало полной неожиданностью.

"Я ничего не подозревала, конспираторы еще те. Я себе шла на работу. Знала, что Романа будут награждать. Но такого не ожидала", – со счастливой улыбкой впоследствии признавалась девушка.

Тогда же, на глазах у десятков людей услышав от любимого: "Я тебя очень сильно люблю и хотел бы, чтобы ты стала моей женой" – Алина ответила "Да".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в эту субботу, 23 августа, в Украине празднуют День флага: как проходит празднование в разных украинских городах и регионах, в том числе и во временно оккупированных Россией.

