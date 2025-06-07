В больницы в результате удара РФ по Харькову доставили 10 человек: в каком состоянии пострадавшие

В Харьковской области продолжается ликвидация последствий ночной комбинированной атаки России, которая стала одной из самых массированных с начала полномасштабного вторжения. После обстрелов областного центра в больницы доставили 10 пострадавших, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

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Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, в частности женщина, которую перевели в ожоговое отделение с термическими ожогами 64% тела. О ситуации рассказал глава ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

"В результате удара госпитализированы десять человек. Остальным была оказана помощь на месте", – сказал он.

По его словам, у большинства пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести. В частности, 14-летняя девочка получила ранения обломками, а 1,5-месячный мальчик пережил сильный стресс и имеет острую реакцию.

Все пациенты получают полноценную медицинскую помощь. По словам Синегубова, врачи работают слаженно, оказывая поддержку пострадавшим.

В то же время под завалами предприятия, которое пострадало в результате удара, до сих пор могут оставаться шесть человек – это работники, они не выходят на связь. Их местонахождение пока неизвестно, продолжаются поисково-спасательные работы.

Жителям разрушенных или поврежденных квартир предложили временное жилье. Специалисты проведут технические экспертизы, чтобы определить, можно ли будет восстановить поврежденные здания и продолжить их эксплуатацию.

"Сейчас дом достаточно серьезно пострадал, но будут проведены все необходимые экспертизы по его возможности восстановления, дальнейшей эксплуатации. И конечно сейчас очень главное, что в больницах была оказана вся медицинская помощь людям, то есть пострадавшим", – отметил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что россияне применили более 50 беспилотников для атаки на Херсонщину, ракеты и четыре управляемые авиационные бомбы. В результате атаки были повреждены многоквартирные и частные дома, предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 июня, российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, прозвучало несколько десятков взрывов.

В разных районах Харькова зафиксирован ряд попаданий, в частности по территории предприятия, а также повреждены 18 многоквартирных домов и 13 частных дворов. Всего известно о 21 пострадавшем, среди них полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Еще трех мирных харьковчан российская оккупационная армия убила этой ночью.

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