Уже 31 августа на дороги Украины вернутся "фантомы": в МВД сообщили, где стартует проект

С 31 августа в Киеве и Киевской области начнут работать три "фантомных патруля" — специальные автомобили, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима. Впоследствии они появятся и в других областях.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в своём Telegram-канале. В ведомстве объяснили, как будут работать "фантомы" и в каких случаях инспекторы смогут остановить водителя.

Как "фантомы" будут фиксировать нарушения

"Фантомы" — это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения безопасности дорожного движения.

Спецавтомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств. Они могут измерять скорость как во время движения самого "фантома", так и когда он стоит в определенном месте.

После обнаружения нарушения система считывает и распознает номерной знак автомобиля, а затем проверяет его в базах данных. Далее метаданные с соответствующей информацией поступают в систему автоматической фиксации, которая обрабатывает их и автоматически формирует постановление об административном правонарушении.

Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме, без остановки автомобиля нарушителя.

При этом "фантомы" могут фиксировать превышение скорости в обоих направлениях движения — как в попутном, так и во встречном.

В МВД отметили, что нарушения ПДД могут фиксироваться и не в автоматическом режиме. Для этого спецавтомобили оснащены двумя видеокамерами, которые фиксируют нарушения спереди и сзади служебного автомобиля.

Если инспекторы зафиксируют наиболее грубое нарушение, в частности создание аварийной ситуации, они могут остановить нарушителя в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Украины "О Национальной полиции" и рассмотреть дело об административном правонарушении.

В МВД подчеркнули, что главная цель "фантомов" — сократить количество пострадавших и погибших на дорогах Украины.

В ведомстве также планируют увеличивать количество таких автомобилей и их присутствие в различных областях Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "фантомы" начали работу на украинских дорогах в январе 2022 года. За месяц работы специальных автомобилей к ответственности привлекли более 26 тыс. водителей за превышение скорости.

В августе 2026 года глава МВД Иван Выговский заявил о возвращении "фантомов" на дороги Украины.

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