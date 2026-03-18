'Увидели украинский флаг и поняли, что мы дома': Александр из Мариуполя рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Дом Александра в Мариуполе стал одним из первых на линии защиты города. Россияне обстреляли здание фосфорными бомбами – от него не осталось ни одного кирпича. Мужчина потерял все.

Сегодня Александр живет в модернизированном общежитии в Днепре. Собственную комнату он получил в рамках проекта "ЯМариуполь.Жилье", к обустройству которого присоединился Фонд Рината Ахметова. Здесь созданы комфортные условия для новой жизни: современные кухни, прачечные, коворкинги, уютные холлы и детская комната.

"У нас есть все для жизни. Меня поразил не столько сам ремонт – он прекрасен, сколько забота о людях. Здесь все продумано: есть посуда, постельное белье", – признается Александр. Свою историю он рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В первые дни войны мужчина успел запастись продуктами, пока в магазинах еще была еда. Во время обстрелов прятались в квартире по "принципу двух стен". Но когда в его район заехала военная техника, семья решила поехать в бомбоубежище. Это был последний раз, когда они видели свой дом.

"Потом бомбежки усилились, наш дом разбомбили. Мой дом просто перестал существовать", – с грустью говорит мужчина.

Несколько дней семья Александра находилась в бомбоубежище вместе с другими мариупольцами. Еда постепенно заканчивалась, а самой страшной была неизвестность – сколько еще придется сидеть под землей. Решение об эвакуации казалось едва ли не единственным шансом спастись.

"Ребята, которые там были, нашли старый приемник, натянули антенну, и мы слушали украинские новости. И вот в 14:00 прошло сообщение по радио, что 600 машин отправились из Мариуполя в Запорожье. Тогда мы и приняли решение выезжать", – рассказывает мужчина.

Дорога была тяжелой: приходилось передвигаться днем, а на блокпостах Александру даже пришлось импровизировать, чтобы пройти проверку перед военными так называемой "ДНР".

"У меня в паспорте город рождения – Горловка. Они смотрят паспорт и говорят: "о, земляк". Я отвечаю: "Да, да", лишь бы только быстрее проехать. Один раз требовали телефон – у меня еще была старая Nokia, я показал, и он засмеялся. Так мы как-то проехали более-менее благополучно. А когда уже на блокпосту увидели наш украинский флаг, то поняли, что мы дома. Сразу стало намного легче", – вспоминает мужчина.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Проект "ЯМариуполь.Жилье" реализуется Мариупольским городским советом при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины с 2023 года.

Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать инициативу. Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. В ближайшее время запланировано открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.

