Помогал уклоняться от мобилизации: на Прикарпатье задержали начальника районного ТЦК и депутата горсовета. Фото
В Ивано-Франковской области сотрудники СБУ и полиции разоблачили чиновника военкомата, который за деньги помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. Речь идет о начальнике одного из подразделений районного центра комплектования – депутата Надвирнянского городского совета.
Об этом сообщили пресс-службы Управления СБУ в Ивано-Франковской области и полиции. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.
Детали дела
По данным СБУ, чиновник помогал изготавливать фиктивные документы, которые позволяли мужчинам избегать призыва и сниматься с розыска за неявку в ТЦК.
Правоохранители задержали 48-летнего злоумышленника "на горячем", когда он получал первую часть взятки в размере 1000 долларов США от мужчины, который находился в розыске из-за отсутствия военно-учетных документов. Полная сумма "платы" составляла 1500 долларов.
За эти деньги чиновник обещал:
– организовать прохождение военно-врачебной комиссии;
– изготовить военно-учетный документ;
– предоставить справку о временном освобождении от мобилизации на основании инвалидности III группы.
Каждый этап "услуг" оплачивался отдельно.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и его предполагаемых сообщников правоохранители изъяли наличные, полученные в качестве взятки, и чистые бланки с печатями районного ТЦК.
Кроме того, правоохранители провели обыск в служебном помещении Надворнянского РТЦК и СП и изъяли документы для предоставления отсрочки от призыва по мобилизации.
Что грозит чиновнику
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Также ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Злоумышленнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые вероятно причастны к преступной деятельности, а также проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщили в полиции.
Как сообщал OBOZ.UA:
В Киеве правоохранители задержали чиновника Минобороны, который устраивал уклонистов на критически важное предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов США.
Также в столице задержали местного жителя, который организовал схему для уклонистов. Он совместно с проводниками обеспечивал незаконный выезд военнообязанных в страны Евросоюза. Свои услуги "бизнесмен" оценивал в 12 тысяч долларов США.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!