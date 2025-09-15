Помогал уклоняться от мобилизации: на Прикарпатье задержали начальника районного ТЦК и депутата горсовета. Фото

В Ивано-Франковской области сотрудники СБУ и полиции разоблачили чиновника военкомата, который за деньги помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. Речь идет о начальнике одного из подразделений районного центра комплектования – депутата Надвирнянского городского совета.

Об этом сообщили пресс-службы Управления СБУ в Ивано-Франковской области и полиции. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Детали дела

По данным СБУ, чиновник помогал изготавливать фиктивные документы, которые позволяли мужчинам избегать призыва и сниматься с розыска за неявку в ТЦК.

Правоохранители задержали 48-летнего злоумышленника "на горячем", когда он получал первую часть взятки в размере 1000 долларов США от мужчины, который находился в розыске из-за отсутствия военно-учетных документов. Полная сумма "платы" составляла 1500 долларов.

За эти деньги чиновник обещал:

– организовать прохождение военно-врачебной комиссии;

– изготовить военно-учетный документ;

– предоставить справку о временном освобождении от мобилизации на основании инвалидности III группы.

Каждый этап "услуг" оплачивался отдельно.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта и его предполагаемых сообщников правоохранители изъяли наличные, полученные в качестве взятки, и чистые бланки с печатями районного ТЦК.

Кроме того, правоохранители провели обыск в служебном помещении Надворнянского РТЦК и СП и изъяли документы для предоставления отсрочки от призыва по мобилизации.

Что грозит чиновнику

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Злоумышленнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые вероятно причастны к преступной деятельности, а также проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве правоохранители задержали чиновника Минобороны, который устраивал уклонистов на критически важное предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов США.

Также в столице задержали местного жителя, который организовал схему для уклонистов. Он совместно с проводниками обеспечивал незаконный выезд военнообязанных в страны Евросоюза. Свои услуги "бизнесмен" оценивал в 12 тысяч долларов США.

