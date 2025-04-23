"Успокаивало, что Киев держался": метеорологиня Наталья Голеня рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Наталья Голеня, метеорологиня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра из Бучи. Ей удалось уехать до начала оккупации, но она до сих пор помнит страшные ночи в подвале и постоянную тревогу. История Натальи вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
Первые часы вторжения в городе было тихо – женщина планировала пойти на работу. Уже в полдень началась бомбардировка. Вместе с дочерью Наталья спустилась в подвал. А вечером соседка принесла откуда-то жуткие новости о столице.
"Я сразу побежала домой на девятый этаж, просто чтобы послушать радио. Дикторы работали, и этот факт оказался для меня умиротворяющим. В новостях было много информации, но главное, я услышала, что Киев держится", – рассказывает Наталья Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
Выезд из Бучи стал для нее в некоторой степени неожиданностью – брату удалось прорваться в городок со стороны Ирпеня. Даже в хаосе войны вопрос, брать домашнего питомца, не возникал.
"Мой ребенок готов был все бросить все вещи, которые у нас с собой были, но унести с собой кота", – вспоминает Наталья.
О том, где она находит внутренний ресурс и как в этом помогает работа, Наталья рассказывает по ссылке.
Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.
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