Урожай вас порадует: как правильно посадить смородину осенью

Смородина является одной из самых популярных ягодных культур. Она имеет не только приятный вкус, но и немало полезных свойств. Высаживать смородину можно как весной, так и осенью, однако именно осенняя посадка считается самой благоприятной. Дело в том, что весной почки быстро распускаются, поэтому времени на посадку остается совсем мало.

Видео дня

Зато осенью растение успевает хорошо укорениться до морозов, а весной сразу начинает активно расти. Лучший период для высадки смородины — октябрь, за несколько недель до устойчивого похолодания.

Где сажать смородину

Для черной смородины следует подбирать участки с достаточным увлажнением, однако без застоя воды. Идеально подойдут ровные или пологие склоны, хорошо защищенные от ветра. Слишком заболоченные или низинные участки использовать нельзя, ведь чрезмерная влага вредит корням.

Красная смородина менее требовательна к влаге, поэтому хорошо растет на возвышенных и солнечных местах. Для этой культуры важны плодородные суглинистые почвы, которые не содержат чрезмерного количества карбонатов и солей. Непригодными для обоих видов остаются засоленные, песчаные и болотистые почвы.

Подготовка почвы

Перед посадкой участок необходимо выровнять, убрать ямы и впадины. Почву перекапывают или вспахивают на глубину до 35 сантиметров, тщательно удаляя корни сорняков. Если их слишком много, стоит перекопать землю дважды или же за год до этого посадить овощные культуры.

Во время окончательной перекопки добавляют органические удобрения — навоз, перегной или компост, а также минеральные вещества. На 100 квадратных метров нужно примерно 600–800 килограммов органики, несколько килограммов суперфосфата и калийных удобрений. Ямки для саженцев готовят за 2–3 недели до высадки, чтобы земля успела осесть.

Техника посадки

Посадочные ямы должны быть размером около 40×40 см и глубиной 30–35 см. Их заполняют смесью плодородной почвы и удобрений: перегной или компост, суперфосфат и калийные вещества. Перед высадкой саженцы обрезают — удаляют сухие или поврежденные корни, а побеги укорачивают до 15–20 см.

Кусты сажают наклонно, под углом около 45 градусов, заглубляя на 6–10 см больше, чем они росли в питомнике. На поверхности должно остаться по 2–3 почки на побеге. После посадки куст поливают ведром воды, а затем мульчируют торфом, перегноем или просто сухой землей, чтобы сохранить влагу.

Размещение растений

Лучше всего высаживать смородину рядами. Для производственных насаждений междурядья должны составлять до 3 метров, а для приусадебных участков — около 2 метров. Расстояние между кустами зависит от сорта: компактные можно сажать через метр, а раскидистые — через полтора.

Большинство сортов смородины являются самоплодными, однако для повышения урожайности стоит сажать несколько разных взаимоопыляемых сортов. Это обеспечит качественное опыление и богатый урожай.

Садоводам интересно узнать, что OBOZ.UA писал о сортах смородины, которые высаживают осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.