Уничтожил 250 вражеских целей: на фронте погиб оператор БпЛА с оккупированной Херсонщины. Фото

В Виннице накануне, 16 ноября, попрощались с воином из Херсонщины Юрием Срибным, вернувшимся с фронта на щите. Мужчина после начала полномасштабного вторжения РФ вернулся из Польши в Украину вместе с беременной женой, чтобы защищать родную землю.

Юрий был оператором БпЛА и уничтожил более 250 вражеских целей. О Герое рассказали в Винницком городском совете.

Что известно о павшем в бою воине

Родился Юрий Срибный 8 августа 1994 года в селе Шляховое Бериславского района Херсонской области. После окончания Таврической общеобразовательной школы работал на местных заводах, а в 2019 году вместе с супругой уехал на заработки в Европу.

На момент начала полномасштабного вторжения РФ семья Срибных жила в Польше. И Юрий понял, что должен вернуться на родину – вместе с беременной женой.

"Юрий не хотел быть тем, кто уклоняется от выполнения своего сыновнего долга по защите Родины. Иначе он не смог бы смотреть в глаза нашей дочери, которая вот-вот должна была появиться на свет. Николь родилась уже в Виннице. Здесь мы поселились после возвращения из Польши, поскольку родной край в то время уже был оккупирован врагом. Винница очаровала нас спокойствием и комфортом. Юрий мечтал после окончания войны остаться в этом городе навсегда: купить домик, высадить сад, поставить на ноги дочь, а еще вырастить сына", – рассказала жена защитника, Вера.

С 2024 года Юрий Срибный защищал Украину в рядах 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка. Был оператором БпЛА экипажа беспилотных авиационных комплексов взвода разведки и корректировки роты. Выполнял боевые задачи на Покровском направлении.

"О сноровке воина свидетельствуют бригадные награды, среди которых нагрудный знак "За уничтожение 250 вражеских целей". Защитник погиб 11 ноября вблизи села Марьевка Синельниковского района Днепропетровской области. Ему навечно остался 31 год", – заявили в горсовете Винницы.

Там добавили, что гибель Юрия Срибного стала тяжелым ударом не только для его близких, но и для побратимов, бок о бок с которыми он воевал против российских оккупантов.

"Рассказывают, что он был отважным воином, который всегда поддерживал в бою, замечательным человеком и верным братом. Тем, кто не сидел сложа руки даже в короткие мгновения отдыха, а охотно брался за стряпню, чтобы порадовать всех своим борщом и душистым печеньем", – говорится в сообщении горсовета.

В последний земной путь Юрия Срибного в Виннице провели 16 ноября. Церемония прощания с ним состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Похоронили Героя на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

