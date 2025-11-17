Умер защитник 'Азовстали' Александр Савов, который вернулся из российского плена восемь месяцев назад

В воскресенье, 16 ноября, умер бывший военнопленный Александр Савов. Воин-морпех защищал "Азовсталь" и провел в плену около трех лет.

Из неволи восемь месяцев назад Александр вернулся с рядом серьезных болезней. О смерти защитника сообщила дочь защитника, Анастасия Савова.

Что известно

О смерти экс-военнопленного Александра Савова Анастасия сообщила на своей странице в Instagram в воскресенье, 16 ноября.

"Сегодня мой папа умер. Для тех, кто захочет и сможет отдать дань уважения – захоронение будет в Николаеве... Плен убивает и после освобождения", – написала она.

Защитник из рядов 36-й бригады морской пехоты Александр Савов прошел ад боев за полностью окруженный Мариуполь в Донецкой области. Он защищал "Азовсталь" и попал в плен к оккупантам.

После почти трех лет плена восемь месяцев назад Александра Савова удалось освободить в рамках одного из обменов военнопленных, состоявшихся весной 2025-го.

Однако пережитое оставило на Александре свой отпечаток: из плена, где его удерживали в жестоких условиях, он вернулся с подорванным здоровьем и приобретенными в неволе серьезными болезнями. У Александра диагностировали туберкулез, кожные заболевания и лимфостаз ног.

Сам воин рассказывал: в плену россияне его "лечили" – это "лечение", по его словам, больше напоминало эксперименты. Он также признавался: когда после обмена увидел дочь, которая встречала его – боялся обнять ее из-за болезней, которыми "наградили" его в российских тюрьмах.

Александр Савов после освобождения также рассказывал, что пережил жестокие "приемки" с избиениями и электрошокерами после выхода из "Азовстали".

Он вошел в историю как один из бойцов, которым удалось прорваться на "Азовсталь" с ранеными несмотря на блокпосты российских оккупантов.

