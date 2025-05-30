Ukrnafta запустила летнюю акцию: скидки на бензин до 3 грн/л

Сеть АЗК UKRNAFTA начинает специальное летнее предложение для всех клиентов. С 1 июня по 31 июля 2025 года водители могут получить дополнительную мгновенную скидку 3 грн на каждый литр любого бензина.

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Для участия в акции нужно заправиться от 20 литров любым видом бензина и приобрести один из товаров меню АЗК: горячий или холодный напиток, хотдог или бургер.

Предложение действует исключительно при условии использования мобильного приложения UKRNAFTA в пределах лимита до 200 литров топлива в месяц для одного пользователя.

Акция не распространяется на дизельное топливо и газ (LPG). Однако при использовании приложения клиенты могут получить скидки 2 грн/л на дизель и 0,5 грн/л на LPG без дополнительных покупок.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправок (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.