Ukrnafta собрала 50 млн грн для бригады "Хартия": к сбору присоединились более миллиона человек
Сеть UKRNAFTA прошла экватор "Энергичного сбора": 50 миллионов гривен для 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" собрано благодаря нашим клиентам.
Гривна с каждого литра высококачественного бензина Energy и дизельного топлива, с каждого кофе и хотдога, каждого товара с красным ценником перечисляется на нужды наших защитников.
Более миллиона клиентов UKRNAFTA присоединились к сбору. Это более четырех миллионов чеков, средства из которых направлены на нужды "Хартии".
14 надежных партнеров предоставили свои товары, чтобы помочь бригаде Нацгвардии – от омывателей до игрушек, от бургеров до энергетических напитков.
14 пикапов на сумму более 11 миллионов гривен уже работают на фронте.
В ближайшее время будут переданы дроны разного назначения, современные системы РЭБ, снаряжение.
Сбор продолжается. Наша общая цель – 100 миллионов на беспилотные комплексы, транспорт, связь, оборудование для "Хартии". Помочь уберечь жизни защитников просто: заправляйте полный бак 95 Energy и дизеля, смакуете кофе с хотдогом – а компания перечисляет средства для нужд нацгвардейцев.
Справка:
ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.