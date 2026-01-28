Украсит дом зимой: комнатное растение, которое прекрасно переносит холод

Зима в Украине сопровождается сильными морозами и перебоями с отоплением из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру. В таких условиях поддерживать комфортную температуру в доме становится сложно. Большинство комнатных растений плохо переносят холод и быстро теряют привлекательный вид.

Видео дня

Однако существуют виды, которые не боятся прохлады и способны цвести даже зимой. Одним из таких растений является цикламен, который может стать настоящим украшением дома в холодное время года, говорят эксперты.

Почему цикламен идеален для холодных комнат

Цикламен – это многолетнее растение, которое растет из клубня и может выращиваться как в саду, так и в контейнерах.

В помещении он лучше всего чувствует себя при дневной температуре около 15–18 °C и спокойно переносит ночное понижение до 10–12 °C. Именно такие условия часто складываются в домах без стабильного отопления. При надлежащем уходе цикламен цветет с осени и до весны, радуя розовыми, белыми, красными или лавандовыми цветами.

Освещение: без прямого солнца

Для здорового роста цикламену нужен яркий, но рассеянный свет. Лучше всего подходят комнаты с окнами, выходящими на восток. Прямое солнце может повредить листья, поэтому стоит использовать легкие полупрозрачные занавески. В темных помещениях растение потеряет декоративность и может прекратить цветение.

Полив

Самая распространенная причина проблем с цикламеном – неправильный полив. Почва не должна быть ни пересушенной, ни чрезмерно влажной. Поливать растение следует тогда, когда верхний слой почвы становится сухим на ощупь.

Важно не лить воду в центр растения – поливают только по краю горшка, чтобы избежать загнивания клубня. Горшок обязательно должен иметь хороший дренаж.

Влажность и защита от сквозняков

Цикламену нужна повышенная влажность воздуха – более 50%. Зимой, когда воздух в помещениях становится сухим, это может быть проблемой. Поможет увлажнитель воздуха, поддон с влажными камнями или группировка нескольких растений рядом. В то же время цикламен следует держать подальше от горячего воздуха обогревателей и холодных сквозняков из окон или дверей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заставить спатифиллум цвести чаще.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.