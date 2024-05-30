Украину затянет дождями, местами с грозами: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 31 мая

Погода в Украине в пятницу, 31 мая, будет пасмурной с прояснениями. Кратковременные дожди ожидаются во всех регионах, кроме юга и Днепропетровщины.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как пишут синоптики, в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности по Украине. Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности во всех областях, кроме западных, Винницкой, Одесской, Херсонской и Крыма.

Температура воздуха на востоке и юго-востоке днем ожидается от +27 до +31 градуса, ночью будет +14...+18. В южных регионах днем от +24 до +26, в Одесской области до +22.

В центральных, северных и западных регионах Украины днем столбики термометров будут показывать от +23 до +27. Ночью синоптики прогнозируют от +13 до +15.

На Киевщине в последний весенний день будет пасмурно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами гроза .Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от +11 до +16, днем от +21 до +26 градусов. В Киеве ночью будет до +15, днем от +22 до +24.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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