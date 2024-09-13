Украину в выходные накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Большую часть Украины в выходные, 14 и 15 сентября, накроют дожди. Дневная температура составит +26...+28 градусов.

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Ночью столбики термометров не будут подниматься выше +18. Прогноз на выходные сделали синоптики Укргидрометцентра.

Суббота для большинства регионов нашего государства будет дождливой. Осадки прогнозируются и днем, и ночью.

Так, в западных регионах Украины днем дождь будет умеренным, ночью же ожидаются значительные осадки. На севере и в центре государства, а также Николаевской и Одесской областях синоптики 14 сентября прогнозируют кратковременные дожди. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях – без осадков.

Дневная температура в субботу будет преимущественно держаться на уровне +26...+28, холоднее будет в западной части страны, там ожидается +19...+21, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях - до +16...+ 18, а на Закарпатье похолодает до +13...+15 градусов.

Средняя ночная температура прогнозируется на уровне +18...+16, на западе – на несколько градусов прохладнее, а на юге до +21...+18.

Воскресенье, 15 сентября, принесет дожди в центральные, южные и западные регионы, осадки на западе и в Одесской области прогнозируются умеренные, в центре страны – преимущественно кратковременные.

Температура днем будет колебаться от +16...+18 на западе (+16...+15 в Закарпатской области) до +20...+22 в Одесской области и +26...+28 на территории остальной страны, кроме востока , где будет примерно на 1 градус теплее.

Ночная температура также будет неравномерной: от +11...+9 на западе до +18...+16 на севере и в центре, а также до +20...+18 и +21...+19 на юге и на сходе.

Напомним, ранее синоптики не спрогнозировали, когда в Украину придет настоящая осень. По прогнозу начальницы отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, до конца сентября в нашем государстве может сохраняться практически летняя погода.

Она добавила, что циклон, принесший похолодание на запад, пришел с территории Италии. В противоположность ему над территорией Великобритании формируется антициклон, который остановит понижение температуры и дожди с востока нашей страны.